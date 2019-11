VSK-trotjänaren gör comeback – i Syrianska: ”Ovärderlig värvning”

Inför säsongen 2016 lade Damir Foric 29 år gammal fotbollsskorna på hyllan, efter tio säsonger i VSK-tröjan.Anledningen: Ändrade arbetsförhållanden, som gjorde att det inte längre gick att kombinera med fotbollen.

Men säsongen 2020 blir det comeback på banan för den numera 32 år gamle Foric, som under sin tid i VSK spelade både mittfältare och back. Sent på torsdagskvällen presenterade Syrianska IF på sin hemsida att man gjort klart med Foric inför nästa säsong.

”För Syrianska IF är en sådan värvning ovärderlig. Förutom den gedigna rutinen så är det inget snack om att Foric kommer att bidra på banan”, skriver klubben på sin hemsida.

Foric flyttades upp till VSK:s A-lag 2004, och bortsett från två säsonger i Skiljebo var han Grönvitt trogen under hela seniorkarriären. Nu ska han alltså representera ett tredje Västeråslag kommande säsong.