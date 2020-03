VSK utslagna ur slutspelet – efter dramatiskt avgörande mot Bollnäs: "Nagelbitare"

MATCHEN I KORTHET

Femte avgörande slutspelsmatch i ABB Arena i Västerås brukar innebära publiktryck av rang. Kvartsfinal fem mellan VSK och Bollnäs under tisdagskvällen var inget undantag.

3344 hade letat sig till hallen, VSK:are som GIF:are.

Och det var hemmalaget som, likt de två senaste matcherna, exploderade ur startblocken. Anfallaren Robin Andersson frispelades av Oscar Gröhn redan efter fem spelade minuter och kunde sätta ledningsmålet för VSK.

Smakstart.

Men där tycktes det roliga vara över för de grönvita. Christoffer Fagerström kvitterade från straffpunkten. VSK-halven Jesper Hermansson tycktes helt enkelt lägga in bollen i eget mål fem minuter senare.

När Christoffer Fagerström sedan gjorde både 3–1 och 4–1 inom loppet av två minuter kändes Bollnäs GIF vidare till semifinal. VSK hade förfärligt svårt att skapa chanser för att hitta tillbaka in i matchen.

Grönvitt i brygga inför den andra halvleken.

Och inte såg det ut att bli mycket bättre sista 45. VSK försökte förgäves att ta sig igenom ett starkt och kompakt Bollnäs som stod på öronen både en och två gånger för att freda sitt mål.

När veteranen Daniel Mossberg sen bombade in 5–1 på hörna så kändes butiken stängd. Men när Daniel Johansson reducerade till 5–2 från distans tycktes VSK få nytt liv.

Och när samme Johansson kunde klippa in 3–5 på straff med tio minuter kvar blev kvartsfinalen åter en nagelbitare.

Men VSK kom aldrig närmare och Bollnäs vidare till SM-semifinal mot Villa Lidköping.

MATCHENS LIRARE

1. Christoffer Fagerström, Bollnäs GIF

I kvartsfinal tre och fyra tycktes de ha legat i något av en dvala...

2. Per Hellmyrs, Bollnäs GIF

...men när matchserien mot VSK skulle avgöras i den femte och sista matchen...

3. Daniel Mossberg, Bollnäs GIF

...så var det Bollnäs giganter som klev fram och visade att de har den spets som krävs för att leda laget vidare.

MATCHENS...

Matchens gyllene minuter

De två i den första halvleken som placerade Bollnäs i en SM-semifinal skulle man kunna kalla dem för. De två minuterna mellan 3–1 och 4–1. Fagerströms dubbla tog knäcken på den grönvita hemmalaget.

Matchens hjärnsläpp

Jesper Hermanssons aktion fram till Bollnäs 2–1-mål. Daniel Mossbergs inspel letar sig mot den bortre stolpen där VSK-halven stod helt ensam placerad. Hermansson slog då, helt oprovocerat, in bollen i egen bur. Mycket märklig situation som gav gästande Bollnäs momentum i matchen.

Matchens applåd

Måste ändå gå till publiken i ABB Arena Syd. 3344 letade sig till hallen för att se den rafflande femte avgörande kvartsfinalmatchen. Både hemma- och bortasupportrar ska ha en stor eloge för att de gav matchen en värdig inramning.

Matchens soppatorsk

VSK bjöd på en sällan skådad energi med kniven mot strupen i den tredje och fjärde kvartsfinalen mot Bollnäs. Men när det krävdes som mest, i den femte avgörande, så tycktes hemmalaget lida av soppatorsk. Inte alls samma energi som tidigare fått dem att överleva säsongen tidigare.

MATCHFAKTA – KVARTSFINAL 5:5

Västerås SK–Bollnäs GIF 3–5 (1–4)

Målen: 1–0 (5) Robin Andersson (Oscar Gröhn), 1–1 (9, straff) Christoffer Fagerström, 1–2 (15) Självmål, 1–3 (29) Christoffer Fagerström (Per Hellmyrs), 1–4 (31) Christoffer Fagerström (Per Hellmyrs), 1–5 (50, hörna) Daniel Mossberg (Per Hellmyrs), 2–5 (70) Daniel Johansson, 3–5 (79, straff) Daniel Johansson

Hörnor: 15–4

Utvisningar: VSK 2x10 min, BGIF 1x10.

Domare: Ulrik Bergman

Publik: 3344