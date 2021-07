Wallstedts känslor efter historiska NHL-draften: ”Lite skönt att det är över”

Han var uppsnackad på förhand och allt talade för att västeråssonen Jesper Wallstedt skulle plockas i den första rundan av NHL-draften. Så blev också fallet.

Under natten till lördag valdes målvaktstalangen som den 20:e spelaren av NHL-organisationen Minnesota Wild.

– Vi satt på helspänn redan från start. Man hade kollat alla rankingar innan och visste att det var möjligt att kunna gå lite var som helst. Redan från tredje eller fjärde valen var hela familjen på helspänn, berättar Wallstedt för VLT.

– Men när det rullade på så började man nästan tappa hoppet och tänka att det kanske inte skulle hända. Då kom det direkt och det blev väldigt känslosamt och allt gick väldigt fort. Jag blev mest bara jätteglad och vet inte riktigt vad som hände.

Vad tänker du om att det blev Minnesota?

– Framför allt att det är väldigt ärofyllt att de valde mig, det är väldigt kul. Som klubb är det en väldigt bra klubb, hängivna fans och en bra hockeystad. Det kommer bli väldigt roligt att åka över och se vad det har att erbjuda.

Hur är känslorna så här efteråt?

– Det är lite speciellt. Men visst är det lite skönt att det är över, att det är klart av vilken klubb man är tingad. Samtidigt är man lite spänd och förväntansfull för att de vad som ska hända nu.

Ja, för vad som väntar nu är för tillfället lite ovisst. Wallstedt har ännu inte fått några indikationer från Minnesota kring vad de önskar av honom kommande säsong.

– Klubben har mest ringt och sagt grattis och meddelat att de ska höra av sig inom några dagar och låta mig njuta lite först. Förhoppningsvis kan vi ha diskussioner framöver och komma fram till var jag ska spela nästa säsong.

Inte nog med att Wallstedt kan glädjas åt att ha blivit vald av Minnesota Wild, han kan även stoltsera med att under natten bli historisk som den förste svenska målvakten att väljas i den första rundan.

Ett faktum han inte fokusera speciellt mycket på.

– Just nu har jag inte så väldigt stort fokus på det, jag är bara glad att blivit vald av ett lag. Men i framtiden kommer man nog vara väldigt stolt över att man lyckats trycka in sig i förstarundan. Just nu är man bara glad att det är gjort.

Slutligen, hur ska du fira det här?

– Jag tror det syntes ganska ordentligt på klippet att familjen blev väldigt glada när det hände och vi hade en väldigt bra kväll på Rocklunda där vi följde alltsammans. Så vi har nog firat klart för nu, sen får man börja fokusera på träningen igen, säger Jesper Wallstedt.