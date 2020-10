We as Cats – ny dansföreställning om systerskap på 4:e teatern

Genom "kattiga" danser tar Amanda Billberg och Evelina Gustafsson oss till en drömsk värld där systerskapet råder. Här ger tjejerna varandra sin kraft och tid och peppar varandra till att bli det de vill vara. "We as Cats" har vuxit fram genom workshops med ungdomar i Västerås och Skinnskatteberg.

– Föreställningen riktar sig främst till högstadieungdomar, men också unga vuxna. Den har en feministisk grund och det är viktigt att den är skriven ur tjejens perspektiv, även om den också riktar sig till killar, säger Amanda Billberg som också är föreställningens koreograf.

Det är även en föreställning om katter.

– Vi utforskar katten som en mytologisk varelse och jag har också lekt med föreställningen om maran. Vi blir till människokatter i den drömvärld som vi kliver in i.

I "We as Cats" sammanflätas musik, kostym, koreografi och scenografi till en helhet.

– Föreställningen består av flera lager, jag och Evelina säger repliker på scenen men våra röster finns också inspelade i Kenneth Cosimos ljudlandskap. Det är en taktil föreställning där är klädda i päls på scenen och det finns marflätor som fungerar som skydd, leksaker, nästen och symboler. Publiken utgör inte heller någon fjärde vägg till scenen, utan vi hoppas kunna skapa en drömsk och intim stämning för den.

"We as Cats" har premiär i dag och spelas vid två tillfällen under dagen. Efter den tidiga föreställningen medverkar också Tjejjouren Ronja i ett samtal om systerskap. Framöver kommer "We as Cats" förhoppningsvis spelas vid fler tillfällen i Västerås och i vår den att spelas i Riddarhyttan och det finns planer på att ta den till Göteborg.