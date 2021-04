Wikberg: Västmanland erbjuder en livskvalitet som stockholmare bara kan drömma om

I SVT:s program Gift vid första ögonkastet matchas bland annat 28-årige Anton från Alingsås ihop med 25-åriga Sofia från Solna. De älskar båda tacos och verkar vara tvillingsjälar. Men efter några avsnitt uppenbaras en första möjlig källa till konflikt för det nyfunna paret. Vill de i framtiden helst bo i storstaden Stockholm eller i småstaden Alingsås?

Snart blir det tydligt att olika bostadsorter inte enbart handlar om bostäder, utan om identitet. Anton tolkar in att Sofia är fint folk från Stockholm, eftersom hon har en kaffepress och ingen kaffebryggare. Han säger att man i Alingsås tar en räkmacka och en öl medan man i Stockholm dricker en islatte med havremjölk. Platser är inte bara spatiala, de består av idéer.

När jag sedan hör Anton försöka sälja in Alingsås som himmelriket på jorden tänker jag på Christian Dauns nyutgivna bok Draksådd: Fiaskon och haverier när kommunen ska sättas på kartan.

Boken beskriver lättsamt bisarra satsningar, som Älvkarlebys Dragon Gate, för att sätta en viss kommun på kartan. Men den bjuder också på en allvarsstämd reflektion över Sveriges urbanisering och väcker frågan om vi inte har en förenklad syn på vad som driver urbaniseringen?

En vanlig uppfattning är att unga flyttar från mindre orter till större för att de tror att dessa kommer att förvandlas till spökstäder med sämre och sämre välfärd. En sådan tankefigur riskerar både att bli självuppfyllande och få kommunpolitiker på mindre orter att ta till allt mer desperata initiativ för att behålla och attrahera invånare, istället för att fokusera på kärnverksamheten. Tankefiguren riskerar också att beslöja bostadssituationen i större orter och städer.

För nyinflyttade människor är storstaden ogästvänlig. Det finns hyllmetrar av sociologisk forskning om stadsplanering som beskriver svårigheterna för de som inte redan är etablerade på bostadsmarknaden: ständiga korttidskontrakt, dyra hyror och ofrivilliga inne- och kollektivboenden. Sammantaget gör det människorna otrygga och rotlösa.

En utmanande tanke är att storstadens dragningskraft i första hand inte handlar om en bättre framtid utan framför allt är en fråga om identitet och status. If I can make it here, I’ll make it everwhere, sjunger Frank Sinatra om New York. Kanske är det just konkurrenslustan och svårtillgängligheten som ger storstaden sin status och stjärnglans.

Om det är så har kommunpolitiker i Västmanlands olika kommuner en uppgift som handlar om något annat än att lansera nya turistsatsningar eller att konkurrera med större orter och städer om status. Istället tänker jag att det handlar om att formulera ett fundamentalt annorlunda skäl till varför man ska flytta hit: att skapa en plats där det känns som att äntligen få komma hem och slå rot.

Erik Wikberg

Västmanlänning, forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm

Erik Wikberg är en av flera fristående krönikörer på ledarsidan. De tar självständig ställning, åsikterna behöver inte sammanfalla med ledarredaktionens.

