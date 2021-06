“Work in progress” – konstnärerna på Regattagatan öppnar sommarutställning

I höstas flyttade 15 konstnärer in i lokalerna på Regattagatan 13 på Öster Mälarstrand. Föreningen kallar sig ArtWrk Factory och nu under sommaren visar tre av medlemmarna, Susanne Torstensson, Frej Berglind Drake och Torbjörn Grass, sina verk i utställningen “Reflektion – video, objekt och performance”. Under juni och augusti kommer vi på plats kunna se hur de skapar och utvecklar sin konst.

– Det blir "work in progress", en del av performanceverket är att man också kan se hur vi arbetar med vår konst, säger Susanne Torstensson.

Torbjörn Grass är en kompositör och musiker som bygger sina egna instrument. Hans "Grassofonen" spelas genom elektriska impulser som får olika objekt att låta, strängar, burkar, plåtar och fjädrar knäpper, slår, dundrar och mullrar. Instrumentet i sig är ett konstverk, en spelande skulptur. Tillsammans med dansaren Matilda Bilberg har han skapat ett scenkonstverk där hon dansar till och interagerar med Grassofonen. Verket har spelats in på film och Torbjörn Grass förhoppning är att de ska kunna framföra det på scener framöver.

– Här under underställningen visar vi bara en kort snutt från verket, som ett smakprov på det vi skapar, säger Torbjörn Grass.

Under “Reflektion” kommer han också att spela musik live, i morgon söndag uppträder han med sin grupp “Trio Tristess” som utöver honom själv består av cellisten Johanna Dahl och tenorsaxofonisten Stefan Isaksson.

Susanne Torstensson visar flera av sina videoverk och inspelade performanceverk. De rör sig alla kring temat om relationen mellan människan och naturen. Hon har nu tagit starkt intryck av pandemin och vi kommer på plats kunna följa hennes arbete med att väva ett textilt verk som visar olika diagram över utbredning av smittan, dödsfall och intensivvårdsinläggningar under året som gått.

– Jag arbetar så att jag organiskt knyter an till tidigare verk jag har skapat och fortsätter att utveckla mina teman över tid, säger Susanne Torstensson.

Frej Berglin Drake visar två videoverk “Bergamo” och “The Human Condition” som gestaltar existentiella frågor. “Bergamo” handlar om vårt förhållande till minnet och “sanningen”, hur våra minnesbilder förändras efter hand liksom vår uppfattning om vad som är sant. “The Human Condition” handlar om hur sammanbundna vi är med varandra i våra relationer, hur människors självskadebeteenden och självhat också skadar och påverkar dem som är omkring.

“Reflektion” öppnar i dag på Regattagatan 13 och visas sedan fram till den 26 juni och sedan från den 7 augusti fram till den 28 augusti.