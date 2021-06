Ytterligare skada i VSK – och stjärnan klev av träningen: ”Det tror jag inte är troligt”

Anmäl text- och faktafel

I söndagens match mot Öster drabbades grönvitt av en tung skadesmäll när mittfältaren Jonas Hellgren ådrog sig en avsliten hälsena under slutskedet av matchen. En skada som nu gör att Hellgren blir borta för resten av säsongen.

– Det lär väl ta en ganska lång tid att komma tillbaka. Sex-sju månader, där någonstans, sade Hellgren till VLT i en intervju tidigare under veckan.

Nu kan VLT också berätta om en ytterligare skadesmäll för laget inför måndagens match mot GIF Sundsvall. Under torsdagensförmiddagen saknades mittfältaren Albin Sporrong under den gemensamma träningen efter att ha ådragit sig en skada under onsdagens träning.

– Han sträckte sig igår och det var rättså högt uppe. Vi får se om det kan vara en bristning eller vad det kan röra sig om. Hur länge han är borta vet jag inte, säger Thomas Askebrand till VLT.

Räknar du med honom i spel på måndag?

– Det tror jag inte är troligt, men det får vi se.

Under torsdagens träning klev också mittfälltsgeneralen Kevin Custovic av efter en duell. Custovic fick först behandling ute på planen av fysioterapeuten Ida Wiberg, men haltade sedan av planen.

– Jag tror bara att det var någon smäll knä mot knä. Jag hoppas inte att det var så farligt. Vi har några träningar här iför måndagen så får vi se vad vi får ihop.

VSK har sedan tidigare både Filip Almström Tähti och David Engström avstängda inför måndagens möte samt Pedro Ribeiro och Emil Skogh på skadelistan sedan tidigare.