Zäta och Emma visar upp hemmet i Sverige – och avslöjar lögnen för föräldrarna i Sundsvall

Han fostrades i Njurunda IK, slog igenom i Timrå IK och fick sedan en lång och framgångsrik karriär i NHL-klubben Detroit Red Wings.

2018 tvingades Henrik Zetterberg avsluta karriären på grund av ryggproblem. Familjen valde då att stanna kvar i USA i ytterligare ett år men har nu slagit sig ner i den idylliska badorten Mölle i Skåne. Samma plats som paret hade ett uppmärksammat bröllop på för snart tio år sedan.

I C More-programmet "Wikegård vs" som sänds på Sportkanalen under torsdagskvällen men som redan nu kan ses på C More öppnar Njurundasonen upp sitt hem och berättar både om karriären och om sitt liv.

Bland annat tar han upp parets planer på att öppna en baguetteria i hamnen. Paret får även frågan om hur de egentligen träffades och Emma berättar:

– Jag kommer ihåg när jag skulle träffa hans föräldrar första gången i Sundsvall. De hade värsta samlingen med mostrar och kusiner. Vi är på väg genom den lilla skogen och då berättade han att han hade sagt att vi hade träffats på ett helt annat sätt så då var det vara att köra på det.

Samtidigt berättar paret att det egentligen var genom hockeyikonen Kenny Jönsson som de träffades. Emmas och Kennys föräldrar känner varandra sedan Emma var liten och på den vägen inleddes deras omskriva relation.

I programmet får vi även följa med när Zetterberg tippar på travet han och berättar om hur hans intresse väcktes tack vare hans pappa och farfar hemma i Sundsvall.

– Det kommer nog från pappa och farfar. Min farfar spelade mycket på trav. När jag spelade i Timrå så var jag mycket ut hos Robert Bergh. Nu har jag köpt en ettåring med Robban, säger Henrik Zetterberg.

I samband med att Zetterberg var tillbaka i Timrå för "Legends reunited" i början av december förra året träffade Sporten honom och han berättade då bland annat om deras andra hem på Alnö.

– På sommaren blir det 3-4 veckor skulle jag gissa, nu är det så klart mycket lättare att komma hem på vintern också. Jag har varit här i lite över en vecka nu och det är ju snön man saknar mest när man bor där nere. Då är det härligt att komma upp till vinterland så det var tur att snöade lite förra veckan så att grabben fick åka lite pulka och grejer, sa Zetterberg.