"Zätas" gliring om matchtruppen – och självsäkra målsättningen: ”Där ska vi vara”

Två målvakter, sju backar och 13 forwards. Där har ni VIK:s A-trupp med dryga veckan kvar till den hockeyallsvenska premiären.

Vid skador är det därmed juniorer som får täcka upp något som visade sig i torsdagens försäsongsmatch mot Karlskoga där tre ordinarie spelare saknades.

Så här förklarade sportchef Patrik Zetterberg valet av liten trupp i VLT:s livesändning.

Blir det skador eller frånvaro så blir det juniorer ni måste plocka upp. Hur har ni tänkt där?

– Det är väl fantastiskt att vi får ta med juniorer. Tar vi inte med juniorer så undrar folk varför vi inte har juniorer, säger han med ett stort leende.

– Nu tycker vi att vi har lite spännande juniorer och i det här läget på säsongen är det bättre att gå in lite tunnare för att se vad det är vi kanske är i behov av under resans gång. Jag har inte varit med om någon säsong där vi gått in med en trupp och sedan har det inte hänt någonting.

Finns det planer hos dig som sportchef, om det skulle bli längre skador eller andra luckor, att snabbt agera?

– Det är klart att vi måste agera om vi får längre skador, det är självklart. Men då ta vi det därifrån. Men det är klart att det kommer alltid att hända någonting. Du bygger oftast ett lag för augusti och sedan har du ett korrigerat lag när du kommer in i april och det är så vi tittar på det nu också.

Ni vill ha en lite smalare trupp nu för att sedan kunna bygga på under säsongen?

– Det är lite så vi resonerat. Vi har byggt laget på det här sättet nu och går in med det här. Rent strategiskt har vi valt att ge juniorerna chansen nu i början. Under den här delen av året har vi ingen anledning att ha 15 forwards och nio backar nu.

Hur viktigt är det att kunna skicka en sådan signal ner i juniorled att det finns en möjlighet och "vi ser er"?

– Det är jätteviktigt. Det ger syre hela vägen och en följdeffekt av det blir ju att det är J18-spelare som måste visa upp sig för att få testa på J20 och så vidare. Och är det någonstans under en säsong vi har chansen att göra det så är det nu. Sedan får vi korrigera och parera under en säsong och det är inget ovanligt.

Glada nyheter kom i tisdags. Man lyfter publiktaket och från och med 29 september hoppas man kunna spela för fulla hus. Vad tänker du om det beskedet?

– Det är ju helt fantastiskt. Jag blev genuint glad och sprallig i hela kroppen. Det är ju därför vi håller på, för våra fans, för våra partners. Hockey ska spelas inför publik och nu får vi möjligheten att göra det om några veckor igen. Det kommer att bli fantastiskt och jag hoppas att folk verkligen under den här perioden har känt att "satan vad jag saknar att vara live på ett evenemang".

Publiken ger ju en boost för ekonomin, kan det var något du kan använda dig av för att fortsätta att bygga på truppen senare under säsongen? Har du fått indikationer på det?

– Vi har en dialog hela tiden så jag tror nog inte att det är där skon skulle klämma om vi skulle hamna i ett sådant läge. Det är inte så att jag går och räknar med det här, utan vi har en löpande dialog jag, ekonomi och styrelse. Just nu är det mycket positiva tongångar runt hockeyn så jag tror att om vi skulle behöva agera under resans gång så kommer vi att ha möjlighet att göra det.

Er målsättning är alltså SHL 2024, vad har den satsningen gjort med din roll och dina uppgifter den här sommaren?

– Det är klart att både jag och vi i sporten har suktat lite grann efter det här och vi har kanske inte varit riktigt redo tidigare, det är trots allt inte så många år sedan vi var nere i ettan och hade rekonstruktion och så vidare. Det har hänt mycket på ganska kort tid. Nu känner vi att vi vill inte bara var i allsvenskan utan vi vill så klart till SHL, svårare än så är det inte och då vet vi vad som krävs. Nu känner vi att vi har en bra grund att ha en mer uttalad plan.

– Jag hade förmånen att få vara med och ta laget från ettan till Hockeyallsvenskan och det är klart att det är min drivkraft att göra samma resa till SHL så det är häftigt.

Många tror att ni kan vara med i toppen redan i år. Vad har ni själva för förväntningar inför säsongen?

– Vi vill vara ett topplag. Vi vill vara med och utmana redan i år, det är inte konstigare än så. Vi tycker att vi har ett bra lag redan nu, sedan är det många parametrar som ska in med skador och du ska ha lite flyt och sådär men förutsättningarna har vi. I år är första gången man kunnat bygga ett lag med lite mer namnkunnigt och etablerat folk. Tidigare har vi fått bygga det på att så många måste slå världsbästa varje år för att vi ska vara där uppe. Nu har vi många spelare som för mig är i en gråzon mellan allsvenska och SHL spelmässigt.

– Det är några lag till med precis samma ambitioner och som också har fantastiskt bra lag men vi vill vara med där uppe och slåss.

Vilka lag är det du tror att ni kommer att konkurrera med där uppe?

– HV71 självklart, de har på allsvensk nivå ett fantastiskt lag och kommer från SHL med stora muskler och så vidare så det är klart att de är storfavorit. Sedan har vi de vi möter idag (BIK Karlskoga) som alltid är uppe och gör det fantastiskt bra. "Löven" har varit med i några år där uppe och nosar, de har fått behålla och byggt så där har du några lag som jag tror kommer att vara där uppe.