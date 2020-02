Zetterberg avslöjar tuffa förhandlingarna bakom VIK-värvningen: ”Trodde det inte för 48 timmar sen”

På lördagskvällen, bara fem timmar innan transferdeadline, presenterade VIK ett namnstarkt nyförvärv.

24-årige Simon Åkerström från finska Ässät, har skrivit på för klubben.

Men det var inte första gången som VIK:s sportchef Patrik Zetterberg var sugen på att få hit backen, berättar han för VLT-sporten.

– Jag hade koll på honom förra året, men innan det blev skarpt läge förstod jag att han kommer försvinna till antingen SHL eller Finland. Nu när jag kollat marknaden och skannat runt lite så dök det här upp, och då kändes det som att det var jäkligt intressant. Men det var en liten resa innan allt blev klart, säger Zetterberg.

Åkerström har den senaste tiden haft svårt att få speltid i Ässät. Samtidigt är Björneborgslaget klara för slutspel, och var länge inte sugna på att släppa spelaren.

– Vi har haft en jättebra dialog med hans agent och Ässät, och till slut kändes det som att det var bäst för alla parter. Det har varit otroligt tunt på marknaden, om jag ska vara ärlig.

Kände du dig trygg med att värvningen skulle landa, eller tvekade du på om ni skulle nå i mål med förhandlingarna?

– Jag har egentligen hållit på med det här i en veckas tid, fram och tillbaka. Men det är ju Ässäts spelare, det är upp till dem att ta ett beslut. Blickar jag tillbaka 48 timmar trodde jag inte det skulle bli aktuellt. Men så har det poppat upp sista dygnet igen, så det var jätteskönt.

Åkerströms kontrakt med VIK sträcker sig även över nästa säsong – något Patrik Zetterberg förstås är nöjd med.

– När jag lyfte upp namnet med Thomas (Paananen) och Lasse (Ivarsson) kände vi allihopa att det här är en spelare vi skulle vilja ha med oss in i framtiden, och det var av jätteintresse för Simon själv. Det blev en bra match i det hela. Dels fick vi in en förstärkning i slutet av den här säsongen, plus en pusselbit inför kommande säsong.

VIK har under en tid haft stora skadebekymmer, och det är backsidan som varit allra tyngst drabbad. Nu har man visserligen fått tillbaka både Morgan Hassel och Alexander Younan i spel – men samtidigt missade Jimmie Jansson fredagens match mot Modo efter att ha spelat skadad en längre tid. Och det var just osäkerheten kring många namn som gjorde att Zetterberg ville förstärka just där.

– Av den anledningen kändes det som att en etablerad back på den här nivån var högsta prio. Nu blir det en jäkla konkurrenssituation på backsidan, så jag hoppas det höjer kvaliteten ännu mer.