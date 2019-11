Zetterberg om behovet av nyförvärv i VIK – trots stjärnans storform: "Vi tittar så klart"

Se hela intervjun med sportchef Patrik Zetterberg i spelaren nedan:

Ska VIK värva eller inte värva? Det är de stora frågan när snart halva den hockeyallsvenska säsongen är spelad.

Mycket av snacket kring nyförvärv har handlat om centerpositionen.

Men under de senaste veckorna har Kelsey Tessier, som värvades som center men petades ut på en kant redan under försäsongen, klivit in i mitten igen och levererat. Kanadensaren leder VIK:s bästa kedja just nu med Sebastian Benker och Viktor Hertzberg och ligger tvåa i den interna poängligan.

– Jag tror att han har acklimatiserat sig till hur svenska hockeyn är just nu och sättet vi spelar på. Jag tycker att han har kommit in i centerpositionen fantastiskt bra de senaste veckorna. Ligger helt rätt i banan och får ut mycket av sitt spel, säger sportchef Patrik Zetterberg i VLT-sportens specialprogram om VIK.

Finns det några luckor i truppen just nu som du ser det?

– Vi tittar väl så klart. Det är inga hemligheter. Vad som händer och sker där ute. Vi får se vad som händer med skador och vad det är för komponent där vi tycker att vi vill bli starkare. Men jag har ingen panik. Nu har vi börjat tugga igång och ska jag ta in något ska det kännas rätt.

Patrik Zetterberg medger att Tessiers storform på centerpositionen har gjort behovet av nyförvärv mindre.

– Ja, lite så är det. Någonstans kände jag att vi var lite korta på centrar och nu när han har gjort det fantastiskt bra har det lugnat ner sig lite grann. Men vi får se vad som händer, säger han.

Sportchefen betonar dock att det just nu inte finns några pengar till nyförvärv.

Ett annat sätt att uppgradera en trupp är att lyfta upp spelare från de egna leden. Men VIK:s J20-lag i superelit går tungt. Laget ligger näst sist och har bara tagit fyra trepoängare på hela säsongen.

– Det är alldeles för mycket upp och ner. Vi är inne i en nybyggnation av vår juniorverksamhet. Både trupper och organisationerna kring det. Vi har varit inne i en tuff period där vi hamnade längre ner i hierarkin. Samtidigt är SHL-klubbarna och rycker i våra talanger, säger Zetterberg.

Hur jobbar ni för att fler spelare ska ta klivet från J20 till A-laget?

– Allt i från det jobb vi gör i vardagen på vårat hockeygymnasium och i vårat J18- och J20-lag. Sen måste vi ha spelare som är beredda att betala ett pris. Man får ingenting idag. Vi vill inget hellre än att plocka upp massa spelare från egna leden till A-laget. Men det är en resultatfixerad bransch och det är ingen som tackar oss i slutänden om vi har sju egna juniorer och åker runt och förlorar. Ska vi plocka upp nånting så ska det vara för att de är tillräckligt bra sportsligt.

Se hela specialprogrammet om VIK här: