VSK:s besked – klubbikonen tar över som sportchef: "Otroligt hedrande"

Michael Campese lämnar som bekant VSK för en roll inom Brynäs IF och sedan beslutet att påbörja en anställning i SHL-klubben har VSK jobbat för att lösa organisationen i klubben.

En ny marknadsansvarig har hittat is Henrik Lundgren.

Och nu har en ny sportchef anställts.

Det i form av klubbikonen Ted "Super-Ted" Andersson som tar plats i rollen som sportchef inför den kommande säsongen.

Tidigare har Andersson jobbat som players manager och varit en del av sportrådet tillsammans med Campese och Michael Carlsson.

Andersson kommer få hjälp i jobbet med att rekrytera spelare av just Carlsson och Johan Ganebro, samtidigt som han kommer fortsätta sitt civila jobb som brandmästare.

– Det är väldigt viktigt med profilen på en spelare. Det är inte bara kompetensen på spelaren i fråga vi kollar på, lika viktigt är det att vi får in individer som passar in och har samma värderingar som vi som förening har. Det finns spelare utifrån som i sin skicklighet som bandyspelare passar in, men som inte står för samma värderingar, säger Andersson till klubbens hemsida om vad de kollar efter när de letar nya spelare.

