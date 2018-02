Han är den bäste James Bond

Connery var den första att ta sig an Bond och debuterade i "Agent 007 med rätt att döda" från 1962. Därefter har skådespelaren synts i "Goldfinger", "Diamantfeber" och "Never say never again". Allra mest populär är Sean Connery bland personer över 60 år.

På andra plats i undersökningen kommer Roger Moore. Den brittiske skådespelaren har porträtterat agenten i "Leva och låta dö" och "Mannen med den gyllene pistolen". I den sistnämnda spelade han mot Britt Ekland.

Den nuvarande James Bond, Daniel Craig, är svenskarnas tredje favorit. Craigs femte och förmodligen sista Bond-film väntas ha premiär i november 2019. Tidigare har han synts i "Casino Royale" och "Skyfall". (TT)