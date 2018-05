Kronprins Frederik firar 50 år och Sveriges riksbank jubilerar

Måndag:

Kung Carl Gustaf närvarar vid återetablering av Gotlands regemente.

Tisdag:

Företräde för vice hovauditör Olle Stenman. Kung Carl Gustaf, drottning Silvia samt kronprinsessan Victoria närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Företräde för organisationen "Attention". Prins Carl Philip och prinsessan Sofia närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Prins Carl Philip närvarar vid IUCN:s 70-årsjubileum. Plats: Ulriksdals slott.

Företräde för ordförande Axel Wenblad samt ledningskoordinator Åsa von Schoting, Världsnaturfonden WWF. Kung Carl Gustaf närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Årsmöte i Baden-Powell Fellowship Swedish Chapter. Kung Carl Gustaf närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Onsdag:

Drottning Silvia närvarar vid konferensen "Reaching out to Victims". Plats: Södra Teatern, Stockholm.

Kung Carl Gustaf besöker Södertälje Science Park och KTH, Mälardalens Tekniska Gymnasium samt Hovsjöskolan.

Prins Daniel närvarar vid "Startup Summit: Sweden - The Netherlands". Plats: Epicenter Amsterdam, Amsterdam, Nederländerna.

Torsdag:

Prins Daniel besöker The Next Web-mässan. Plats: Amsterdam, Nederländerna.

Landskapsvandring i Bohuslän. Kronprinsessan Victoria. Plats: Nordkoster

Högtidliga audienser. Kung Carl Gustaf. Plats: Kungliga slottet.

Företräde för Lions ordförande Mats Granath. Kung Carl Gustaf närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Företräde för Lilla Akademiens konstnärlig ledare Nina Balabina. Drottning Silvia. Plats: Kungliga slottet.

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarar vid utdelning av Crafoordpriset. Plats: Kungl. Vetenskapsakademien.

Fredag:

Landskapsvandring i Småland. Kronprinsessan Victoria.

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarar vid invigningen av Karolinska universitetssjukhuset.

Drottning Silvia närvarar vid symposiet "Head Trauma in Sports and Risk for Dementia". Plats: Nobel Forum, Karolinska Institutet.

Stipendieutdelning i Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Kung Carl Gustaf närvarar vid Kungliga slottet.

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarar vid Sveriges riksbanks 350-årsjubileum. Plats: Stockholms stadshus.

Lördag:

Kung Carl Gustaf, drottning Silvia, kronprinsessan Victoria och prins Daniel närvarar vid firandet av H.K.H. Kronprins Frederiks 50-årsdag. Plats: Köpenhamn, Danmark.

Söndag:

Prinsessan Madeleine närvarar vid Childhood-dagen. Plats: Gröna Lund, Stockholm.