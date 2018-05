EXKLUSIVT: Familjen Backlunds känslostorm - efter sonens guld:"Nu kommer tårarna"

Det krävdes straffar. Men VM-guld blev det. Sveriges elfte i ordningen och kaptenen Mikael Backlunds första.

När Sporten når hans mamma Ann-Mari Backlund hemma i Västerås direkt efter slutsignalen är hon i ett lyckorus över guldet och sonens insats.

– Herregud! Jag är alldeles tagen. Det känns så overkligt. Nu kommer tårarna, säger hon och skrattar.

Vad känner du just nu?

– Bara en enorm stolthet och lycka! Det är så stort att jag inte fattar det. Det här var hans dröm. Han har krigat för det som en galning. Men han tog sig an uppgiften som kapten och han fullföljde den.

Hur nervöst var det?

– Det var så nervöst att jag inte tittade i perioder. Jag kunde inte sitta still utan gick runt och gjorde massa annat. Men i förläggningen satte jag mig ner och tittade mellan fingrarna. Det är helt galet.

Några som var på plats i Danmark var pappa Jan Backlund och syster Madelene Backlund.

– Fy fan! Jag är helt förstörd. Jag har ont i hela kroppen då jag har spänt mig så mycket, säger Madde.

Hur var känslan direkt efter att det var klart?

– Bara fantastiskt! Jag filmade och pappa grät. Enorm glädje och stolthet från oss båda, säger hon.

Hur kommer ni fira ikväll?

– Vi är på väg till spelarhotellet nu för att möta upp Mickis. Jag vet inte vad som händer. Men fest blir det. Man får se hur länge vi orkar (skratt).

Ann-Mari Backlund berättar om stoltheten över att Mikael Backlund som kapten fört Tre Kronor till guld.

– Jag förstod först inte hur stort det var. Sen började folk gratulera mig. Då gick det upp för mig hur stort det är. Det känns jätteroligt att han gör det så bra. Jag är jättestolt! Det är en fantastisk ära att få åka runt med C:t på bröstet, säger hon.

Vad säger du om hans insats i finalen?

– Han gör en jättefin match! Stark, pigg och lägger flera fina passningar. han kunde lika gärna ha avgjort detta. Men det gick ju vägen ändå.

Hur kommer ni fira guldet?

– Nu blir det ju Sergels torg imorgon. Sen kanske han kommer till Västerås på tisdag. Så nånting kommer vi garanterat göra med familjen. Min mamma fyller 70 år på lördag så vi kanske slår ihop firandena (skratt)

Ann-Mari Backlund var på plats i Danmark under den första VM-veckan. Hon berättar att hon och Mikael har haft kontakt varje dag under turneringen sedan dess både på telefon och via SMS.

Faktum är att hon har skickat peppande SMS inför varje match.

Bara nån timme innan finalen skickade hon en bild på pokal, ett hjärta och symbolen för styrka, tillsammans med texten: ”Nu kör vi, nu tar vi guld”.

Mindre än en timme innan nedsläpp svarade Mikael med tre svenska flaggor, hjärta, pokalen och texten: ”Känner ert stöd”.

– Det var bara guld som gällde. Han var helt inställd på det. Och jag kände hela tiden att det skulle gå vägen, avslutar Ann-Mari innan hon måste avsluta för att söka sonen.

LÄS MER: BILDEXTRA: Från årets forward i TV-pucken 2005 till NHL-proffs och VM-guldmedaljör – här är Mikael Backlunds karriär i bilder

LÄS MER: Tre Kronor är världsmästare – här är snackisarna efter VM-finalen mot Schweiz