Stort pådrag söker efter försvunna Ingrid – ber om hjälp från allmänheten

Ingrid Berglund sågs senast vid sin bostad vid 20-tiden på onsdagskvällen. När hemtjänsten kom till hennes bostad vid 09 på torsdagsmorgonen var hon inte hemma.

– Hemtjänsten kontaktar då anhöriga som vid 11-tiden anmäler henne försvunnen, säger Anna Haglund som är polisens insatschef i ärendet som utreds som en ”särskild händelse” vilket innebär att polisen går upp i stab och kallar in alla tillgängliga resurser.

Insatsen bedrivs med stöd av lagen om skydd mot olyckor (LSO), vilket innebär att polisen befarar att det är fara för kvinnans liv om hon inte hittas snabbt.

– Vi har haft polishelikoptrar uppe ock sökt under dagen, vi har tagit in flera poliser på övertid, SSRS-sjöräddningen är ute och letar, vi har plockat in externa resurser som Missing People och motorcykelförare från Försvarsmakten är på väg till Västerås just nu, säger Anna Haglund till VLT vid 21.30.

Polisen sökte under torsdagskvällen efter Ingrid Berglund i Västerås city med omnejd och klockan 20.30 på kvällen startade Missing People en akut skallgång. Man samlades vid Bombardier Arena på Vasagatan. Det enda kravet för att vara med och leta med Missing People är att man är över 18 år, skriver Missing People på sin Facebooksida.

Missing People ska i första hand söka av i Rocklundaskogen och önskar att så många som möjligt kommer och hjälper till att söka.

– Nu börjar det bli mörkt och det är som sagt fara för kvinnans liv. Så alla som inte har något bättre för sig ikväll får jättegärna komma hit och hjälpa till, säger Anna Österberg vid Missing Peolpe till VLT:s reporter på plats.

– Kan man inte hjälpa till själv – kan man dela vår efterlysning på Facebook och på så sätt ee till att så många som möjligt kommer hit och hjälper till. Och har man inget bättre för sig så kan man komma hit med en termos kaffe till sökarna för det tror jag de skulle uppskatta, säger Anna Österberg.

Polisen misstänker inget brott i samband med försvinnandet.

– Vi misstänker inget brott för att det finns ingen anledning att misstänka något brott i nuläget, säger Anna Haglund.

Man är dock mycket angelägen om att hitta Ingrid Berglund som inte kan prata på grund av afasi efter en tidigare stroke.

– Hon är klar i huvudet men har som sagt problem med talet på grund av sin afasi, säger Anna Haglund.

Ingrid Berglund är 70 år och bor på Stora gatan i Västerås. Hon avhördes senast på onsdagskvällen kväll då hon träffade en anhörig, enligt polisen. Hon är 170 centimeter lång, har smal kroppsbyggnad. Hon är lite krumryggad och har även en lite haltande gång. Det finns inga uppgifter om vilka kläder Ingrid Berglund hade på sig då hon försvann.

Den som har uppgifter eller iakttagelser att lämna uppmanas kontakta polisen dygnet runt via telefonnummer 114 14.

– Vi är mycket angelägna om att få in uppgifter och tar gärna emot tips som kan hjälpa oss att hitta Ingrid, säger Anna Haglund.